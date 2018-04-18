Мальчик из Гуты рассказал, как участвовал в постановочной съемке «химатаки»

Сирийский мальчик Хасан Диаб в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, почему он снялся в постановочном ролике о «химатаке» организации «Белые каски».

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», – сообщил мальчик, передает РИА «Новости».

Слова Хасана подтвердил и его отец. По его словам, никакой химической атаки в Думе не происходило.

«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», – заявил Диаб-старший.

Военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный отметил, что маленького сирийца вынудили сниматься в ролике. «Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки предложили риса, фиников и печенья», – сказал журналист.

Глава МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

В ответ на «химатаку» США, Британия и Франция в субботу выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.