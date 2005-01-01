Работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

Сотрудник Би-би-си Риам Далати заявил в своем Twitter, что в госпитале не умер ни один человек.

«Атака была, но зарин не использовался. Нам придется подождать, пока ОЗХО докажет, использовался ли хлор или что-то другое. Но все остальное вокруг атаки было сфабриковано ради максимального эффекта», – написал он.

Далати заявил, что после почти шести месяцев расследований он может с уверенностью «доказать, что сцена в больнице в Думе была сфабрикована».

«В больнице смертельных случаев не было», – подчеркнул он.

По его данным, Россия и как минимум одна страна НАТО знали о том, что на самом деле произошло в больнице. Однако никто не знал, что на самом деле произошло в жилых домах, кроме активистов, которые осуществляли постановку.

«Вот почему Россия сосредоточилась исключительно на дискредитации больничной сцены», – заявил Далати.

Он отметил, что Думой в то время управляла группировка «Джейш аль-Ислам», боевики которой «запугали активистов, врачей и гуманитарных работников».

Съемками в госпитале, по его данным, занимались несколько человек, в том числе доктор Абу Бакр Ханан, связанный с группировкой «Джейш аль-Ислам».

«Заявлялось, что в госпитале не хватает врачей, однако, получается, один «доктор» занимался съемками, не участвуя в оказании помощи», – рассказал Далати.

In fact, one of the 3 or 4 people filming the scene was Dr Abu Bakr Hanan, a "brute & shifty" doctor affiliated with Jaysh Al-Islam. The narrative was that "there weren't enough drs" but here is one filming & not taking part of the rescue efforts.

Will keep the rest for later. — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

В апреле 2018 года представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой». В Генштабе Минобороны сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Кроме того, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок» о якобы произошедшей в Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.