Захарова назвала фейком фото якобы пострадавших при химатаке в Сирии

Снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой», заявил представитель российского МИД Мария Захарова.

«Было распространено много фейковых материалов в социальных сетях, фотографии, видеоролики с якобы мест событий. Действительно, эти места можно подтвердить, но во многих случаях ситуация и обстоятельства того, что там происходило, являются вымышленные», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, «это стопроцентная подделка». «Каким образом мертвые дети перемещаются по помещениям, если основной целью было подтверждение факта свершившейся атаки? Потому что для распространения фейковых свидетельств им нужен был эмоциональный окрас, у них была задача отвлечь от фактологических несостыковок», – отметила Захарова.

Она добавила, что удары США и их союзников по Сирии были нанесены, чтобы дать радикалам перевести дух, передает ТАСС.

«Нашли подтверждения наши предположения о том, что истинной целью действия западной тройки было предоставление радикалам и экстремистам возможности просто перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить процесс политического урегулирования», – отметила она.

Ранее Омар Диаб, отец сирийского мальчика, ставшего участником провокационного видео «Белых касок» о якобы произошедшей в городе Дума «химатаке», заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.

Сам сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал о том, почему он снялся в постановочном ролике о «химатаке» организации «Белые каски».