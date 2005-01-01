Захарова призвала Би-би-си отреагировать на данные о постановочной «химатаке» в Сирии

Москва хочет услышать официальную позицию Би-би-си в связи с заявлением продюсера компании о постановке «химатаки» в сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера Би-би-си, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей из «Белых касок». Притом позицию компании Би-би-си в целом хотелось бы заслушать, потому что они активно освещали те события», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что ракурс подачи тех материалов был однозначный – в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии.

В среду работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

В апреле 2018 года представитель российского МИДа Мария Захарова также заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой». В Генштабе Минобороны сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Кроме того, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок» о якобы произошедшей в Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.