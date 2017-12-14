Американцы впервые опробовали на Сирии новейшие ракеты

В ходе американских ударов по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса «воздух - поверхность» AGM-158 JASSM, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Фотография ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию, публикует портал The Drive.

На фото видны три новейших ракеты.

We have this exclusive photo that is said to show the B-1B used in the strikes all loaded up with JASSMs as we suspected. This sortie will mark the first combat use of this weapon. We continue to update our post with more information: https://t.co/2wyE643k3m pic.twitter.com/0bpIuJrwyi — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 14 апреля 2018 г.

Результат применения ракет неизвестен.

Ранее аналитики отмечали, что применение этого оружия позволит избежать американцам случайного поражения российских объектов. Кроме того, высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. Особенностью данных ракет является уменьшенная радиолокационная заметность. Каждая ракета стоит несколько сотен тысяч долларов. Ракета предназначена для поражения особо важных и защищенных целей.

В ночь на субботу США, Франция и Британия нанесли ракетные удары по Сирии с различных носителей. Было выпущено свыше 100 ракет, по меньшей мере 20 из них перехвачены сирийскими ПВО. Жертв нет.