Назван самый главный страх Пентагона в связи с ударами по Сирии

Больше всего Пентагон опасается в ситуации с Сирией случайно ударить по россиянам после того, как столько усилий было приложено для недопущения прямого конфликта с Россией, сообщают американские СМИ. Эксперты объясняют, как США могли бы недопустить «случайной гибели русских».

Пентагон рассматривает несколько вариантов военных действий против Сирии после якобы применения «химоружия» в Восточной Гуте, однако больше всего боится в этой ситуации случайно нанести удар по россиянам. Раньше США делали все, чтобы не допустить этого – в 2017 году, например, россиян предупредили о предстоящих ударах по сирийской авиабазе, пишет BuzzFeed.

Кроме того, принятие решения США оттягивает тот факт, что военные недовольны результатом предыдущей атаки с использованием 59 ракет «Томагавк» в прошлом году, пишет портал.

Task & Purpose со ссылкой на американских военных экспертов пишет, что шансы на потенциальный удар по российским силам увеличатся, если будет использована тяжелая бомбардировка с использованием не только «Томагавков», но и пилотируемых бомбардировщиков.

Эксперты считают, что для того, чтобы избежать прямого конфликта, США заранее предупредят Россию, а затем используют ракетные удары для атаки сирийских объектов.

Если будет одобрена мощная «карательная кампания», то командование США будет настаивать на выводе из строя сирийских систем ПРО, включая российские С-400. США могли бы использовать радиолокационные помехи. Чтобы уменьшить риск прямого столкновения, военные самолеты США могли бы использовать дальние высокоточные ракеты класса «воздух-земля» AGM-158 JASSM, это позволит наносить удар, не входя в воздушное пространство страны, пишет издание.

Эти ракеты неоднократно использовались в последние годы для нанесения удара по Сирии Израилем.

Ранее газета ВЗГЛЯД также рассказала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.