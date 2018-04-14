Сирийская армия: Ракетный удар по Сирии не привел к человеческим жертвам

Ракетный удар по Сирии, нанесенный в субботу утром США, Великобританией и Францией, не привел к человеческим жертвам, говорится в специальном заявлении командования сирийской армии.

«Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», – передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.