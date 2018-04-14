Минобороны РФ: Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО

Военный аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты сирийскими ПВО, сообщает Министерство обороны России.

«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от города Дамаск, был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы были произведены более 30 лет назад в СССР, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что сирийская ПВО, по данным осведомленных источников, перехватила более 20 ракет западной коалиции. Среди подтвержденных целей ракетного удара – исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

Также, по словам местных жителей, 13 ракет были сбиты сирийской ПВО в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, всего США и их союзники выпустили по Сирии более чем сто ракет, значительная часть из которых была сбита сирийскими средствами ПВО. Выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских средств ПВО, расположенных в Сирии.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар по Сирии должен стать грандиозным экзаменом для комплексов ПВО, расположенных в арабской республике.