Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          «Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешься   17 апреля 2018, 18:35
          Фото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко

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          «Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки.

          Российские военные во вторник сообщили, что в сирийском городе Думе обнаружена лаборатория, используемая для производства химоружия, а также вещества тиодигликоль и диэтаноламин, нужные для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Также во вторник днем в сирийский город сумела попасть делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее сопровождает министр здравоохранения страны Низар Ядзи, сообщил источник РИА «Новости».

          Накануне журналисты американского телеканала One America News не нашли в Думе признаков химатаки. Местные жители рассказали, как на прошлой неделе в больницу ворвались какие-то люди, которые вели запись на камеру и «кричали, что была химическая атака».

          В ближайшее время ожидается визит на место событий и инспекторов ОЗХО. Правда, Париж уже заявил, будто Россия и Сирия по-прежнему мешают сотрудникам ОЗХО попасть на место. Ранее в понедельник постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что у России есть неопровержимые доказательства того, что никакой химатаки не было и видеозапись – это инсценировка.

          Антон Уткин(фото: кадр из видео)
          Антон Уткин (фото: кадр из видео)

          О том, как неискушенному наблюдателю отличить видеозапись настоящей химической атаки от ее инсценировки, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин.

          ВЗГЛЯД: Антон Юрьевич, на знаменитой видеозаписи, сделанной в Думе, люди из «Белых касок» показывали, как обливают водой пострадавших. Действительно ли вода может помочь пострадавшим от зарина и хлора?

          Антон Уткин: От хлора поможет. В любом случае хлор абсорбируется на коже. Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля. Хлор поражает слизистую носоглотки, вплоть до отека легких. Если это вещество нервно-паралитического типа, то для начала надо было одежду снять. Зачем поливать человека в одежде? Все это выглядит непрофессионально.

          В учебниках написано, что омыв водой – первая помощь при поражении хлором. При таком поражении нужно промывать глаза, нос. Это нормально. Но то, что показывали на видео, выглядит совершенно неадекватно!

          Зачем омывать человека в одежде? Если отправляющее вещество впиталось в одежду, то чего вы смываете? Хлор продолжит испаряться из одежды – и человек будет дышать им. Если это был зарин, то после такого «омывания» вещество тоже продолжит «газовать» из одежды.

          ВЗГЛЯД: Один из якобы пострадавших рассказал западным журналистам о том, что сильно пахло зарином. Как так может быть?

          А. У.: Это то же самое, когда человек говорит, что в эпицентре ядерного взрыва очень высокая температура. Зарин не имеет запаха! Если так, то какая цена его показаниям?

          ВЗГЛЯД: Насколько смертоносны эти вещества?

          А. У.: После Первой мировой войны хлор даже не входил в первый список отравляющих веществ. Теперь это исключительно промышленный химикат, но он может использоваться для поражения людей. Все зависит от дозы. Если доза не смертельная, есть шанс выжить.

          Например, легкие степени поражения зарином называются мифическими, то есть человек испытывает беспокойство, у него плохой сон, мышечная усталость. Даже без лечения он восстановится и не узнает, что был отравлен.

          ВЗГЛЯД: Постпред при ОЗХО Александр Шульгин пообещал на следующую встречу ОЗХО по Сирии привезти тех сирийцев, что фигурировали в видео. Как еще Москва может убедить международное сообщество не верить в такие инсценировки?

          А. У.: Россия делает все правильно. Сейчас в Сирию приехали инспекторы ОЗХО, они проведут расследование. Покажут здоровых детей. Не нужно суетиться. Информационный фон все равно будет не в нашу пользу.

          Если даже один американский журналист сообщил, что химатака в Думе – это фейк, значит, ситуация начинает меняться. Если такую публикацию пропустили, это указывает на перемены общественного мнения на Западе. Все зависит от того, кто будет упорнее. Если мы будем просто жаловаться, для нас все это закончится бессмысленно. А если мы будем спокойно шаг за шагом доказывать свою правоту, собирать все показания, по максимуму способствовать международному расследованию, ситуация переломится.

          Если все будет сделано правильно, то это придаст веса международной репутации России. Американцы и британцы говорят о наличии неопровержимых доказательств химатаки, но никому их не предъявят. Россия же может найти якобы пострадавших от этой атаки и продемонстрировать их всему миру. Если выяснится, что эти люди здоровы и никакого отравления не было, это будет самым убедительным доказательством. Если этих людей привезут на следующую сессию ОЗХО, то даже не знаю, чем будут крыть США, Великобритания и Франция.

          ВЗГЛЯД: Много говорилось об участии западных спецслужб в инсценировке атаки. Можно ли разоблачить их?

          А. У.: Стоит напомнить: еще 13 марта Дамаск отправил в ОЗХО дипломатическую ноту о том, что готовится провокация с инсценировкой применения химоружия, ответственность за которую потом будет возложена на власти Сирии. Они рассказали, как идет подготовка, как устанавливаются спутниковые антенны для передачи качественного видео, как нанимаются люди в массовку и как всем этим руководят «Белые каски».

          Штаб-квартира «Белых касок» находится в Лондоне. Британские спецслужбы не могут не контролировать эту организацию. У «Касок» чуть ли не 70-миллионный бюджет, который им выделяют власти и Великобритании, и США. «Каски» организовали видеотрансляцию с места предположительной атаки в тот самый момент, когда начала трещать по швам версия Лондона об отравлении Скрипалей. Глава Форин Офиса Борис Джонсон был пойман на лжи о том, что британская лаборатория подтвердила российское происхождение «новичка». Выясняется, что «новичок» производил целый ряд государств, включая США, Италию, Чехию, Индию, Иран и прочие.

          Британская оппозиция начинала уже «поджаривать» свое правительство, и в этот момент необходимо было отвлечь внимание, еще раз бросить камень в огород России и Сирии. Совпадение? Напрашиваются определенные выводы.

          Россия в Совбезе ООН подготовила резолюцию с предложением инспекторам ОЗХО выехать в Думу. По большому счету резолюция и не нужна для этого. Они и так обязаны расследовать каждый случай применения химоружия. Но что сделали западные страны? Они заблокировали резолюцию.

          Вчера заседал исполком ОЗХО, и Россия предложила выпустить заявление, в котором призвать все страны оказать максимальную помощь этому расследованию в Думе. Что делают западные государства? Они голосуют против!

          ВЗГЛЯД: Чем их так напугал этот документ?

          А. У.: Если в результате расследования выяснится отсутствие химатаки, то как им быть? Как им объяснить свой ракетный дар по Сирии до проведения расследования? Какова будет участь Терезы Мэй? Второй раз ее кабинет применяет санкции против России, наносит удары по Сирии... Но выясняется, что ничего не было! А ведь с парламентом она даже не посоветовалась перед нанесением удара. Итогов расследования не дождалась. У этого кабинета министров будут большие проблемы!

          Трампа тоже уже критикуют. Несколько сенаторов и конгрессменов осудили его решение без консультации с Конгрессом вести боевые действия. Если выяснится, что химатаки не было, то Трамп тоже будет зажат в тисках. И что делать с президентом Франции Макроном, который вылез не пойми как? Что ему отвечать у себя во Франции, когда у него и так там идут сплошные скандалы с профсоюзами... В общем, ни Мэй, ни Трампу, ни Макрону не нужно это расследование.


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