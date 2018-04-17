Предложение России и Ирана в ОЗХО вызвало у стран Запада панику

Исполнительный совет ОЗХО не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании инцидента в сирийском городе Дума, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

Предлагалось «принять краткое решение в поддержку» миссии ОЗХО в Сирии, заявить о необходимости установления фактов, призвать страны помочь «в прояснении ситуации» в Думе. Кроме того, предлагалось «поручить гендиректору ОЗХО сыграть активную роль в обеспечении успешной работы миссии», передает ТАСС.

Шульгин отметил, что этот «очень аккуратно подготовленный, сбалансированный, грамотный документ», по которому Москва ожидала консенсуса, вызвал у стран Запада «какую-то легкую панику».

«Они придумывали всякого рода предлоги, мол, документ избыточен, команда ОЗХО и так уже действует на месте. Пытались приписать то, чего в документе нет, а именно, что мы пытаемся диктовать руководству ОЗХО, как действовать. Но на самом деле наши западные партнеры оказались в очень неудобном положении», – рассказал постпред.

По его словам, было «забавно» наблюдать за представителями США, которые «изо всех сил пытались не допустить предложенного голосования». По мнению российской стороны, Вашингтону ни расследование, ни какие-либо документы не нужны.

«А вот их союзники серьезно задумались: как они проголосуют против нашего проекта и таким образом покажут, что они возражают против проведения расследования по линии ОЗХО?» – сказал Шульгин, отметив, что дискуссия вышла «очень тягучая, вязкая».

Представители стран–союзников США ссылались на отсутствие инструкций из столиц. На вопрос, зачем тогда созвали внеочередную сессию, «американские партнеры начали крутиться, как ужи на сковородке, и переводить стрелки на председателя исполсовета, постпреда Бангладеш». В итоге «сессия завершилась сотрясением воздуха».

«Получилось жалко и неубедительно.

В зале среди присутствующих раздавались смешки, когда американский посол в очередной раз пытался что-то придумать,

чтобы увести дискуссию куда-то в сторону», – сообщил постпред.

Сессия была прекращена по решению председателя исполсовета. По мнению российской стороны, она «была полезна» тем, что показала, какие из государств «только прикидываются блюстителями международного права».

«Нет худа без добра», – заявил Шульгин.