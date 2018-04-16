Россия пообещала привести на встречу ОЗХО участников провокации в Сирии

На следующую встречу ОЗХО по Сирии Россия привезет тех, кто участвовал в подготовке там провокации, заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.

«Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках «Белых касок», – передает его слова ТАСС.

По его словам, эти люди «вольно или невольно» оказались соучастниками «грандиозных провокаций» в сирийской Думе в 2018 году или Хан-Шейхуне в 2017 году.

Ранее Шульгин заявил, что Москва обвиняет британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийской Думе при возможном содействии США.

В пятницу российское Минобороны заявило, что найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями химатаки» в Думе. Сообщалось, что участники роликов, которые были опрошены сотрудниками Минобороны, подтвердили, что видео было постановочным.

Однако в США не согласились с этими утверждениями.

Сразу после этих обвинений США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, при этом в МИД предположили, что таким образом эти страны пытались помешать работе инспекторов ОЗХО, которые прибыли в Восточную Гуту.