Москва обвиняет британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийской Думе, которая была совершена при возможном участии США, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что провокацию с химоружием в Сирии выполнили НКО, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США, передает РИА «Новости».

В пятницу Россия также обвинила Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии. Тогда в Минобороны России заявили, что удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе. Участники роликов, опрошенные сотрудниками Минобороны, сообщили, что видео является постановочным.

Однако в США не согласились с тем, что Великобритания причастна к спланированной провокации с химическим оружием.

Сразу после этих обвинений США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, в МИД предположили, что это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать работе инспекторов ОЗХО.