Москва назвала истинную цель атаки на Сирию

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Сирийские ПВО дали фантастический отпор США

Ключевым в отражении ракетной атаки стало использование комплексов Бук-М2Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
Сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции во главе с США. Такой результат без преувеличения можно назвать фантастическим. Официально перечисленные средства ПВО хоть и обладают высокими характеристиками, но их потенциал не столь широк. За счет чего сирийским ракетчикам удалось показать такой внушительный результат? И какова роль России в этом успехе? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если против Сирии работают качественные режиссеры, то новую «химическую атаку» мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Если не дни, то недели. Как только подойдёт поближе авианосная группа. Быть может – под заседание Совбеза. Подробности...

Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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          Москва назвала истинную цель атаки на Сирию

             14 апреля 2018, 15:24
          Фото: Michel Kooren/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Есть все основания полагать, что целью нападения на Сирию было воспрепятствование работе инспекторов Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил МИД России.

          Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину о, как утверждают западные страны, «химатаке», якобы осуществленной сирийскими правительственными силами, говорится в сообщении на сайте МИД России.

          Москва отмечает, что США и их союзники проигнорировали представленные сирийским правительством и российской стороной факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка.

          В МИД также заявили, что удары США и их союзников по Сирии сделаны для того, чтобы террористы смогли перевести дух, восстановить свои ряды и затянуть кровопролитие. «Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ*, Джабхат ан-Нусры и прочих террористических группировок», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

          Москва отмечает, что те на Западе, кто «прикрывается гуманитарной риторикой» и скандирует лозунги о разгроме джихадистов, «в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны». «Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией», – говорится в заявлении.

          Министерство иностранных дел призвало «незамедлительно положить конец в высшей степени опасной линии лидеров Запада на развал всех договоренностей о путях сирийского урегулирования».

          В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет.

          Главной мишенью атаки стали гражданские и военные объекты страны, где якобы создают химическое оружие

          В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

          При этом ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО.

          Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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