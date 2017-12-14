Москва назвала истинную цель атаки на Сирию

Есть все основания полагать, что целью нападения на Сирию было воспрепятствование работе инспекторов Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил МИД России.

Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину о, как утверждают западные страны, «химатаке», якобы осуществленной сирийскими правительственными силами, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва отмечает, что США и их союзники проигнорировали представленные сирийским правительством и российской стороной факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка.

В МИД также заявили, что удары США и их союзников по Сирии сделаны для того, чтобы террористы смогли перевести дух, восстановить свои ряды и затянуть кровопролитие. «Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ*, Джабхат ан-Нусры и прочих террористических группировок», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва отмечает, что те на Западе, кто «прикрывается гуманитарной риторикой» и скандирует лозунги о разгроме джихадистов, «в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны». «Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией», – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел призвало «незамедлительно положить конец в высшей степени опасной линии лидеров Запада на развал всех договоренностей о путях сирийского урегулирования».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет.

В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.