Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели

Сирийским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать все британские ракеты, выпущенные с самолетов Tornado.

«По объектам в провинции Хомс ни одна британская ракета в итоге не достигла цели», – сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 24» во время прямого включения из Сирии.

Корреспондент также уточнил число пострадавших. По его данным, шесть гражданских жителей Сирии получили ранения в результате взрыва одной из ракет в провинции Хомс у военного склада.

В своем Twitter Поддубный опубликовал кадры с аэродрома Меззе в Дамаске после ночного удара. «Не выглядит он что-то очень разрушенным», – заметил корреспондент.

Аэродром Меззе в Дамаске после ночного удара. Не выглядит он что-то очень разрушенным. pic.twitter.com/WYCD5doxI1 — Evgeny Poddubnyy (@epoddubny) 14 апреля 2018 г.

Он также уточнил, сколько ракет были перехвачены сирийскими ПВО на каждой из атакованных целей: аэродром Дювали – 4 из 4, аэродром Думейр – 12 из 12, аэродром Блей – 18 из 18, аэродром Шайрат – 12 из 12, аэродром Меззе (неиспользуемый) – 5 из 9, аэродром Хомс – 13 из 16 (сильных разрушений нет), населенные пункты Барса и Джерамани – 7 из 30.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшиеамериканские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM

Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.