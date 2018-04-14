Депутат Госдумы из Дамаска: Возникли ассоциации с ударом Гитлера

Российские парламентарии не пострадали в результате удара стран западной коалиции по Сирии, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик рассказал РИА «Новости», что гостиница, в которой остановились российские парламентарии, находится в центре Дамаска, ракеты туда не долетели. «Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты – было бы огромное количество жертв среди мирного населения», – заметил он.

По словам депутата, удары стран западной коалиции застали всех людей в Дамаске, когда они еще спали. У Белика предрассветная атака вызвала «плохие ассоциации с гитлеровской Германией, с их вероломным ударом 22 июня 1941 года».

«Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа», – подчеркнул депутат.

Белик рассказал, что жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга и выражая поддержку своему правительству и президенту Башару Асаду.

«По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», – сообщил Белик.

Он признался, что реакция сирийцев ему импонирует. «Нет паники или суеты», – отметил он.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.