В США не поверили в причастность Британии к инсценировке «химатаки» в Сирии

Американская разведка не согласна, что Великобритания причастна к спланированной провокации с химическим оружием в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс.

По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, Великобритания не причастна к инциденту в сирийском городе Дума, передает РИА «Новости».

«Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)», – заявила Науэрт, добавив, что США, Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что в сирийской Думе якобы была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.

На просьбу прокомментировать заявления Москвы о том, что Лондон мог быть причастен к данному инциденту, пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс заявила: «Наша разведка определенно говорит нам другое».

«Мы вновь уверены, что Сирия ответственна за это нападение с использованием химоружия. Мы также считаем Россию ответственной за то, что она не смогла остановить нападение с использованием химоружия», – сказала Сандерс.

Ранее в пятницу Россия обвинила Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии.

Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что России удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе и опросить их. Участники роликов сообщили, что видео является постановочным.