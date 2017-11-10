Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий

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16 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий

          Главное – самим не перепутать реальные успехи и успехи собственной пропаганды   16 апреля 2018, 18:15
          Фото: Andoni Lubaki/AP/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Дезинформация и пропаганда всегда были важным средством ведения войны – но никогда не было такого, чтобы реальные боевые действия имели меньшее значение, нежели рассказы о них. Первым таким примером в истории, похоже, стали события в Сирии, и особенно это касается недавнего ракетного удара. Само же информационное противостояние вокруг Сирии ясно показывает суть противоречий России и США.

          XXI век изменил способы распространения информации, но не изменил основные принципы работы тех, кто отвечает за идеологическое сопровождение военных конфликтов. Предполагалось, что из-за наличия видеокамеры в каждом смартфоне врать и фальсифицировать будет сложнее, но оказалось, что гораздо проще.

          Сирийский конфликт, принесший неисчислимые страдания миллионам людей, стал для западных стран плацдармом для отработки новейших методов ведения войны, в том числе информационной. Но если в «классических войнах» роль пропаганды в достижении поставленных командованием задач можно было оценить в 10–20% затраченных усилий (основную часть «работы» все-таки делали солдаты), то в современных условиях информационная составляющая может достигать 90%.

          Последняя (хочется верить, что действительно последняя, а не «крайняя») бомбардировка сирийских объектов со стороны американцев и их сателлитов – яркий пример того, как пропагандистская составляющая практически полностью задавила военную. Более того, с точки зрения дальнейшего развития ситуации правда уже не принципиальна, потому что единой объективной реальности для США и НАТО с одной стороны и всех остальных стран (кроме Украины и еще парочки тех, кто хочет в НАТО, но не берут) больше нет.

          Как выглядит ситуация в американской версии?

          Кровавый диктатор Башар Асад уже который год ведет войну со своим населением. Эта война – внутреннее дело Сирии, поэтому свергать Асада самостоятельно американцы не намерены. Но есть «красная черта», за которую заступать нельзя – это применение химического оружия. Почему? Потому что нельзя. США так решили, а остальные страны НАТО с ними (что логично) согласны. Асад осведомлен о том, что ему позволены любые злодейства, кроме применения химического оружия, но его ненависть к собственному народу так велика, что он регулярно это самое химическое оружие применяет.

          Сперва в 2013 году – сразу после того, как Барак Обама обозначил эту самую «красную линию». Тогда от удара со стороны США Дамаск спасла инициатива президента России Владимира Путина, который договорился с Асадом о вхождении Сирии в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Еще через два года Россия напрямую вмешалась в конфликт и с тех пор регулярно бомбит женщин и детей в мирных сирийских городах, пока США наносят свои точечные удары по позициям террористов.

          Какое-то время коварный сирийский диктатор сдерживал свои кровожадные устремления, но в апреле 2017 года не сдержался и отдал приказ о химической атаке на город Хан-Шейхун. Доблестная американская авиация в ответ на это разбомбила авиабазу Шайрат. Все 60 ракет попали точно в цель, а постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Асад больше никогда не будет применять химическое оружие.

          Но этому чудовищу показалось мало: ровно через год после предыдущей бомбардировки Асад с особым цинизмом приказал применить химическое оружие в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Дональд Трамп в ответ хотел разбомбить все и вся, включая российские объекты в Сирии, но Пентагон убедил президента США смягчиться.

          По объектам, связанным с производством химического оружия, было выпущено более 100 ракет, и все они опять достигли цели. Пентагон назвал операцию «точной, сокрушающей и эффективной», оценки военных ведомств Британии и Франции были аналогичными. Теперь-то Асад не осмелится применять химическое оружие. Да здравствует мировое единство против химического оружия, позор отщепенцам – России, Ирану, Сирии и КНДР!

          Как выглядит ситуация в российской версии?

          При финансовой, военной и информационной поддержке США, Британии, Франции, Саудовской Аравии, Турции и ряда других стран в Сирии началась война против законно избранной власти. Различные группировки повстанцев, часть из которых применяли террористические методы, атаковали правительственные войска, не отличаясь галантностью по отношению к мирному населению. Постепенно самая сильная группировка под названием ИГИЛ*, действовавшая также на землях «освобожденного» американцами Ирака, захватила власть над значительной территорией обеих стран. Этой группировке удалось создать непризнанное государство, ввести свое законодательство, валюту и успешно торговать нефтью с соседними странами, в первую очередь с Турцией. Западные страны формально осуждали террористические методы ИГИЛ, но никакой реальной борьбы с этой группировкой не вели – ни в Сирии, ни в Ираке.

          В сентябре 2015 года по просьбе президента Асада российские Воздушно-космические силы вмешались в конфликт на стороне проправительственных войск. Через год Дамаску удалось восстановить контроль над Алеппо. В 2017 году группировка ИГИЛ была практически уничтожена.

          В апреле 2017 года в городе Хан-Шейхуне была совершена химическая атака, организаторами которой стали, вероятно, террористические группировки. Однако без какого-либо расследования США уже через три дня нанесли удар по авиабазе Эш-Шайрат. Из 59 выпушенных ракет до авиабазы долетело только 23, уничтожив шесть сирийских самолетов. Серьезных повреждений авиабазе нанесено не было, и уже на следующий день сирийская авиация продолжила свои вылеты.

          В апреле 2018 года в Восточной Гуте была организована очередная провокация с «химическим оружием», скорее всего – при участии Британии. И снова, не дожидаясь расследования и каких-либо доказательств, США совершили акт агрессии против суверенного государства. Из 100 выпущенных ракет до целей долетели менее 30. Никаких серьезных разрушений они не принесли, а объекты, связанные с разработкой химического оружия, не поразили ввиду отсутствия оных. Большинство стран мира осудило удар по суверенной стране без санкции ООН.

          Совпадающие базовые параметры в этих двух картинах мира: имя президента Сирии, семь лет гражданской войны, наличие российских ВКС на территории республики, а также факты двух ударов США по сирийским объектам. Все.

          Причины войны, причины поражения ИГИЛ, наличие оружия массового поражения, эффективность ударов США и работы ПВО правительственных войск, легитимность этих ударов – оценки кардинально различаются.

          До тех пор, пока Вашингтону и Москве как ведущим игрокам мировой политики не удастся договориться хотя бы по двум–трем базовым оценкам происходящего, все намерения Дональда Трампа «поладить с Россией» будут оставаться всего лишь намерениями. Ведь мы не просто говорим на разных языках – наши картины мира драматически противоречат друг другу.

          При этом кажущаяся «слабость» ударов США по Сирии не должна приводить к эйфории и шапкозакидательству. Вашингтон хорошо умеет считать деньги.

          Сейчас американцам выгоднее наносить символические удары и преподносить их как «фантастический успех». Но у США есть и возможность, и готовность для по-настоящему серьезных ударов – как это было во Вьетнаме.

          Поэтому современная война – это не просто «виртуальная война», где тот, кто первым заявил о нарушении прав человека, тот и выиграл. России для успешного противостояния США необходимо сочетать и реальную военную мощь, и умение отражать и наносить информационные удары.

          Впрочем, судя по тому, с какой истеричностью США и другие страны НАТО реагируют на RT и другие российские СМИ, это умение у нас уже есть. Важно только самим не перепутать реальные успехи и успехи собственной пропаганды.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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