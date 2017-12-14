Трамп: Ладить с Россией не согласны только очень глупые люди

Лидер США Дональд Трамп заявил, что те, кто не согласен поладить с Россией – очень глупые люди, но признал, что США, возможно, не смогут наладить отношения с Москвой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией – это хорошо, и все с этим согласны, а кто не согласен – очень глупые люди». Однако он признал, что «может быть, мы не будем (дружить)», сообщает The Gardian.

Соединенные Штаты ранее заявили, что вышлют 60 российских дипломатов. Таким образом американское правительство присоединяется к европейским коллегам, чтобы «наказать» Кремль за якобы нападение на экс-сотрудника ГРУ в Великобритании.

Ранее Дональд Трамп заявил, что возможность улучшения отношений с Россией существует, однако допустил, что наладить их так и не удастся.

«Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?» – заметил он.

Ранее Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием, вызвав резкую критику со стороны коллег-республиканцев.