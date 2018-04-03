Трамп допустил невозможность улучшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность улучшения отношений с Россией существует, однако допустил, что наладить их так и не удастся.

«Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?» – приводит его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что в итоге удастся «наладить отличный диалог» с Россией. «Но если мы не сможем этого сделать, то вы узнаете об этом первыми», – заявил он, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

Тем не менее, Трамп выразил мнение, что «ладить с Россией – это хорошо».

При этом президент США заявил, что никто из его предшественников не относился так жестко к России, как он.