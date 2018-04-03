Трамп назвал себя самым жестким из президентов США по отношению к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его предшественников не относился так жестко к России, как он, однако выразил желание «поладить с Москвой».

«Вероятно, никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп», – заявил он на ланче в Вашингтоне с лидерами стран Прибалтики, передает ТАСС.

В то же время он заявил, что было бы хорошо, если бы Западу удалось «поладить с Россией».

«И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей», – сказал он.

По его словам, США «теперь экспортируют нефть и газ», хотя России не хотелось бы этого.

Стоит отметить, что в последнее время обсуждается приглашение президента России Владимира Путина в Вашингтон, которое сделал Трамп в ходе телефонного разговора.