Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Ушакова.

По его словам, возможность встречи Путина с Трампом в первой половине года не обсуждалась.

«После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», – отметил Ушаков.

Именно по этой причине вопрос об организации встречи лидеров России и США не поднимался ранее, добавил он.

20 марта состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Вопреки заявлениям Белого дома, американский лидер поздравил российского с победой на выборах. При этом Трамп назвал этот разговор очень хорошим, выразив надежду на скорую встречу с российским лидером.