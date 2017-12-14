Трамп рискует, приглашая Путина в Белый дом

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

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Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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          Фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

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          Перспективы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа просматриваются все более отчетливо. Теперь стало известно и возможное место этой встречи – Вашингтон, Белый дом. Стоит ли российским властям обращать внимание на то обстоятельство, что по негласным дипломатическим канонам теперь очередь американского лидера ехать в Москву, а не наоборот?

          Помощники президентов США и России в понедельник сообщили, что в ходе телефонной беседы 20 марта Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

          «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – сказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, сроки встречи, правда, не обсуждались.

          «После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», – цитирует РИА «Новости» Ушакова. Именно по этой причине вопрос об организации встречи лидеров России и США не поднимался ранее, добавил он.

          Как известно, 20 марта Трамп звонил Путину. Вопреки просьбам своих советников, американский лидер все же поздравил российского с победой на выборах. По итогам Трамп назвал этот разговор очень хорошим, выразив надежду на скорую встречу.

          После Ушакова пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс подтвердила: два лидера действительно обсуждали несколько возможных мест для встречи, в том числе и Вашингтон. «(Они) обсудили двустороннюю встречу в не столь отдаленном будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом», – передает ее слова ТАСС.

          Но чья же сейчас очередь лететь через океан, если следовать дипломатической традиции? Хронологически ситуация выглядит следующим образом. Последний раз президент России наносил официальный визит в США летом далекого уже 2010 года: тогда Дмитрий Медведев был принят в Вашингтоне Бараком Обамой. До тех пор стороны обменивались визитами регулярно. То есть поездка Медведева была как бы ответом на визит Обамы, нанесенный летом 2009 года в Москву.

          Летом 2013 года Обама посетил Россию, приняв участие в работе саммита G-20 в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что из Северной столицы Обама полетит на один день в Москву, где по всем правилам этикета состоится церемониальный официальный визит. Но Обама из Петербурга в Москву не поехал. Виной тому оказались споры, возникшие из-за перебежчика Эдварда Сноудена. С тех пор американские лидеры в России уже не появлялись.

          Отметим, что в сентябре 2015 года Путин летал в Америку, в Нью-Йорк, где выступил с речью на 70-й, юбилейной, сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но это был лишь фактический визит в США, а не официальный, Путин посещал именно что штаб-квартиру ООН, а с американскими коллегами не общался. Таким образом, визит российского президента в США в 2010 году остался как бы без ответа.

          Но на самом деле Путин может спокойно, безо всякого ущерба для своей репутации лететь в США. Просто такой визит будет называться рабочим, а не официальным. Такие поездки лидеры могут совершать сколь угодно часто, если это надо для дела. Напомним, официальные визиты, в отличие от рабочих, сопровождаются торжественными, пафосными ритуалами. Например, оба лидера идут по красной ковровой дорожке мимо почетного караула, а затем исполняются гимны обеих стран.

          «Если Путин полетит в Вашингтон, в этом нет ущерба для престижа России. Для Трампа пригласить нашего президента – тоже не просто. Ему придется принимать Путина в Вашингтоне, где у самого президента США ситуация не ахти», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН Александр Белоногов.

          «Нужно отталкиваться не от того обстоятельства, чья очередь куда лететь, а как целесообразнее и проще устроить встречу, потому я не вижу проблему в месте встречи. Важно знать, что может дать эта встреча и как правильно к ней подготовиться, дабы получить от нее максимальный результат. Ситуация в наших отношениях такова, что вопросы протокола отходят на второй план», – подчеркнул Белоногов.

          «Наша цель заключается в том, чтобы снизить накал напряженности и выйти на те договоренности по отдельным проблемам, которые могут быть разрешены в той или иной степени. Потому важно, чтобы протокольные вопросы не стали камнем преткновения», – считает бывший дипломат.

          Дипломатам вторят и политологи.

          «Трампу будет очень сложно принимать Путина в Вашингтоне, для него это станет целой проблемой. Если встреча состоится (в чем я, правда, сомневаюсь), на Трампа посыпется град упреков,

          – заявил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. – Даже тот факт, что он недавно назначил на ключевые посты суперъястребов в лице Помпео и Болтона, вряд ли убережет президента от волны истерики в прессе и Конгрессе».

          Кстати, в понедельник власти Сербии предложили в качестве площадки для такой встречи и Белград. Если эта идея будет реализована, можно будет говорить о новой традиции – президентам России и США встречаться в славянских государствах на Балканах. Все помнят, что Путин и предшественник Трампа Джордж Буш-младшнй познакомились летом 2001 года в Любляне, столице Словении.


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