СМИ узнали, кто отговорил Трампа от удара по российским базам в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был настроен на самый жесткий сценарий ракетного удара по Сирии, который предполагал вероятное уничтожение российских систем ПВО, однако уступил доводам одного из советников, призывавшего к сдержанности, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис предложил главе Белого дома на рассмотрение три различных варианта применения силы против Дамаска, включая удар по российским объектам ПВО в Сирии, передает ТАСС.

Первый и наиболее умеренный вариант предусматривал нанесение ударов исключительно по сирийским объектам, имевшим, по данным Пентагона, отношение к химоружию.

Второй вариант расширял список целей за счет пунктов сирийского командования и исследовательских центров военного назначения.

Третий вариант включал вероятное поражение российских систем ПВО в регионе и был нацелен на слом обороноспособности вооруженных сил Сирии, не затрагивая при этом правительственные объекты, утверждает издание.

В итоге Трамп утвердил смешанный вариант, уступив доводам главы Пентагона, призывавшего к сдержанности, хотя изначально был настроен на самый жесткий сценарий, утверждают источники.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции актом агрессии против суверенной Сирии.

Провал удара западной коалиции уже окрестили началом заката военной гегемонии США.