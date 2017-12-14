Ракетный удар по Сирии стал поражением для США

Провал удара коалиции по Сирии – это начало заката военной гегемонии США в мире: югославский и ирако-ливийский сценарий уже не пройдут. Появляются реальные условия для создания антизападной коалиции во главе с Россией и Китаем. Так в экспертном сообществе трактуют итоги обстрела Сирии. Мировая реакция на произошедшее показывает, что карательные операции под надуманным предлогом побуждают искать альтернативные центры силы.

В Пентагоне прокомментировали итоги коалиционного ракетного удара по Сирии, заявив об успешном поражении всех намеченных целей. По словам официального представителя ведомства Даны Уайт, цель достигнута «без существенных помех» со стороны Дамаска, так как выпущенные 40 противоракет «земля – воздух» оказались «в основном неэффективны». Позже США и пригрозили повторить удар, если потребуется.

Таким образом, в Пентагоне дали диаметрально противоположные оценки по сравнению с теми, которые в субботу утром озвучило Минобороны России. Сообщалось, что из более ста ракет была сбита 71. В частности, над аэродромом Дювали перехвачены все четыре ракеты, аэродромом Думейр – 12 из 12, аэродромом Блей – 18 из 18, аэродромом Шайрат – 12 из 12, аэродром Меззе – 5 из 9, аэродромом Хомс – 13 из 16 (сильных разрушений нет), над населенными пунктами Барса и Джерамани – 7 из 30. Сирийцы использовали средства ПВО российские производства, закупленные еще до начала гражданской войны.

По словам ветерана военной службы доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, в данной ситуации нужно верить информации Минобороны России. «Если бы американцы достигли своих целей, мы имели бы совсем другую ситуацию. С помощью российской техники такой мощнейший удар был фактически сведен к самому минимуму», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД, напомнив, что во времена Великой Отечественной войны, когда советские войска подошли к Берлину, немцы выпускали документальные фильмы о своей решимости разгромить врага.

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По словам эксперта, признание Пентагоном провала атаки серьезно подорвало бы имидж самой операции. «Сегодня произошло событие, которое может стать началом заката военной гегемонии США в мире. Впервые Сирия, которая более семи лет истекает кровью, смогла защититься от такого мощного удара. Югославский и ирако-ливийский сценарий уже не пройдет. Этот удар будет способствовать скалыванию мощной антизападной коалиции во главе с Россией и Китаем. Россия наглядно продемонстрировала свою роль, как ведущей страны, способной эффективно противостоять США», – отметил он.

Теперь еще больше упрочился имидж надежности российских средств противовоздушной обороны: спрос на международном рынке вооружений, в том числе в арабском мире, возрастет. «Но главное – будет крепнуть российско-сирийская дружба. В настоящее время российская военно-техническая наука обогатится еще больше, потому что наше оружие проходит испытание реальным боем. Фактически впервые была возможность проверить наше оружие в бою, выявить недостатки и наметить пути для дальнейшего совершенствования», – подчеркнул эксперт, не исключив, что приблизится время, когда Россия начнет наносить ответные удары.

Ночной обстрел Сирии не нашел единодушной поддержки в мире, хотя инициатор атаки президент США Дональд Трамп назвал удар «безупречно исполненным». «Миссия выполнена!» – написал он в Twitter, поблагодарив Францию и Великобританию за мудрость и «силу их отличных вооруженных сил».

По его словам, теперь американские военные могут гордиться собой и после выделения миллиардов долларов утвержденных ассигнований у страны появится лучшая армия в ее истории.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал удар актом агрессии против суверенного государства, нарушением норм Устава ООН и принципов международного права. США своими действиями «еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».

Китай, чья военная мощь увеличивается с каждым годом, призвал искать выход из сирийского кризиса исключительно политическим путем. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскритиковала преждевременные суждения о возможном применении в Сирии химоружия до проведения объективного расследования. Она напомнила о позиции Пекина, который ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран.

Вопросом о целесообразности операции задаются в странах, которые участвовали в атаке. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй обнародовать юридические основания для удара. Премьер не провела обязательных в таком случае консультаций с парламентариями. По его словам, действия вопреки закону побуждают к подобному поведению и других участников международных отношений.

Таким же вопросом задались некоторые американские конгрессмены. Сенатор Тим Кейн напомнил, что Трамп не получал разрешения от законодателей, поэтому действия Вашингтона в Сирии незаконны. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, чья страна отказалась предоставлять базы для атаки, выразил надежду на недопущение эскалации. «Настал момент для дипломатии, чтобы дать Сирии демократию и плюрализм после семи лет страшного конфликта», – сказал Джентилони.

Реакция Евросоюза в целом оказалась куда более спокойной. Как отметила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, обстрел был произведен с целью «предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа». Она сообщила о готовности Брюсселя рассмотреть новые санкции против Дамаска из-за применения химоружия.

С однозначной поддержкой ударов выступили в НАТО, чей генсек Йенс Столтенберг увидел сокращение возможностей сирийского режима осуществлять дальнейшие химические атаки.

Президенту Сербии Александру Вучичу удары по Сирии напомнили о бомбардировках Югославии. Президент увидел в нынешней ситуации ту, что сложилась перед Первой мировой войной. Неожиданно повел себя Израиль, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху вопросе запретил министрам комментировать события в Сирии.

В Иране произошедшему дали однозначные формулировки. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал удары поддержкой боевиков из террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*). «США сыграли основную роль в создании ИГ, они вступили (в борьбу), когда ИГ была окружена, чтобы спасти их», – написал он на своей странице в Twitter.

Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что на этот раз поддержка действий коалиции была не такой сплоченной, как в прежние годы. Он связывает это с тем, что и для самой коалиции было очевидным отсутствие химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума. «Эта версия является от начала до конца инспирированной и организованной при непосредственном участии членов западной коалиции. Соответствующие документальные данные, которые сейчас соберут эксперты по химоружию, будут свидетельствовать против этой коалиции», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Между тем обстрел вновь подтвердил, что любая страна может оказаться в немилости США и их союзников под надуманным предлогом. «Это еще одно не приятное, но нужное напоминание о том, что могут делать западные страны. Любая страна может оказаться под таким ударом под совершенно придуманным, не имеющим никакого отношения к реальности предлогом. Но ограниченность этого удара свидетельствует о том, что сами эти страны идут на поводу своих собственных предыдущих заявлений и пытаются получить очки в глазах агрессивной части своего электората и политических элит», – подытожил Григорьев.