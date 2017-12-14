Ракетный удар по Сирии стал поражением для США

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

Массовые недоработки с истребителем F-35 подмочили репутацию американского ВПК в миреФото: U.S. Air Force/Senior Airman Brett Clashman
Массовые недоработки или просто брак в новых истребителях F-35 заставили Пентагон прекратить закупки этой машины у корпорации Lockheed Martin. Теперь бригадам ее мастеров придется ездить по разным странам, которые тоже успели обзавестись этим чудом техники, и чинить его за свой счет. В чем причина столь неубедительного старта F-35 и когда закончатся его детские болячки? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько то». А факт остается - удар ракетами трех стран был нанесен и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Ракетный удар по Сирии стал поражением для США

          Пуски ракет под надуманным предлогом оборачиваются для США и их союзников неприятным сюрпризом   14 апреля 2018, 19:00
          Фото: U.S. Navy/Lt. j.g Matthew Daniels/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Провал удара коалиции по Сирии – это начало заката военной гегемонии США в мире: югославский и ирако-ливийский сценарий уже не пройдут. Появляются реальные условия для создания антизападной коалиции во главе с Россией и Китаем. Так в экспертном сообществе трактуют итоги обстрела Сирии. Мировая реакция на произошедшее показывает, что карательные операции под надуманным предлогом побуждают искать альтернативные центры силы.

          В Пентагоне прокомментировали итоги коалиционного ракетного удара по Сирии, заявив об успешном поражении всех намеченных целей. По словам официального представителя ведомства Даны Уайт, цель достигнута «без существенных помех» со стороны Дамаска, так как выпущенные 40 противоракет «земля – воздух» оказались «в основном неэффективны». Позже США и пригрозили повторить удар, если потребуется.

          Таким образом, в Пентагоне дали диаметрально противоположные оценки по сравнению с теми, которые в субботу утром озвучило Минобороны России. Сообщалось, что из более ста ракет была сбита 71. В частности, над аэродромом Дювали перехвачены все четыре ракеты, аэродромом Думейр – 12 из 12, аэродромом Блей – 18 из 18, аэродромом Шайрат – 12 из 12, аэродром Меззе – 5 из 9, аэродромом Хомс – 13 из 16 (сильных разрушений нет), над населенными пунктами Барса и Джерамани – 7 из 30. Сирийцы использовали средства ПВО российские производства, закупленные еще до начала гражданской войны.

          По словам ветерана военной службы доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, в данной ситуации нужно верить информации Минобороны России. «Если бы американцы достигли своих целей, мы имели бы совсем другую ситуацию. С помощью российской техники такой мощнейший удар был фактически сведен к самому минимуму», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД, напомнив, что во времена Великой Отечественной войны, когда советские войска подошли к Берлину, немцы выпускали документальные фильмы о своей решимости разгромить врага.

          По словам эксперта, признание Пентагоном провала атаки серьезно подорвало бы имидж самой операции. «Сегодня произошло событие, которое может стать началом заката военной гегемонии США в мире. Впервые Сирия, которая более семи лет истекает кровью, смогла защититься от такого мощного удара. Югославский и ирако-ливийский сценарий уже не пройдет. Этот удар будет способствовать скалыванию мощной антизападной коалиции во главе с Россией и Китаем. Россия наглядно продемонстрировала свою роль, как ведущей страны, способной эффективно противостоять США», – отметил он.

          Теперь еще больше упрочился имидж надежности российских средств противовоздушной обороны: спрос на международном рынке вооружений, в том числе в арабском мире, возрастет. «Но главное – будет крепнуть российско-сирийская дружба. В настоящее время российская военно-техническая наука обогатится еще больше, потому что наше оружие проходит испытание реальным боем. Фактически впервые была возможность проверить наше оружие в бою, выявить недостатки и наметить пути для дальнейшего совершенствования», – подчеркнул эксперт, не исключив, что приблизится время, когда Россия начнет наносить ответные удары.

          Ночной обстрел Сирии не нашел единодушной поддержки в мире, хотя инициатор атаки президент США Дональд Трамп назвал удар «безупречно исполненным». «Миссия выполнена!» – написал он в Twitter, поблагодарив Францию и Великобританию за мудрость и «силу их отличных вооруженных сил».

          По его словам, теперь американские военные могут гордиться собой и после выделения миллиардов долларов утвержденных ассигнований у страны появится лучшая армия в ее истории.

          В свою очередь президент России Владимир Путин назвал удар актом агрессии против суверенного государства, нарушением норм Устава ООН и принципов международного права. США своими действиями «еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».

          Китай, чья военная мощь увеличивается с каждым годом, призвал искать выход из сирийского кризиса исключительно политическим путем. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскритиковала преждевременные суждения о возможном применении в Сирии химоружия до проведения объективного расследования. Она напомнила о позиции Пекина, который ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран.

          Простые сирийцы чаще всего высказывали проклятия в адрес президента США Дональда Трампа
          Вопросом о целесообразности операции задаются в странах, которые участвовали в атаке. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй обнародовать юридические основания для удара. Премьер не провела обязательных в таком случае консультаций с парламентариями. По его словам, действия вопреки закону побуждают к подобному поведению и других участников международных отношений.

          Таким же вопросом задались некоторые американские конгрессмены. Сенатор Тим Кейн напомнил, что Трамп не получал разрешения от законодателей, поэтому действия Вашингтона в Сирии незаконны. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, чья страна отказалась предоставлять базы для атаки, выразил надежду на недопущение эскалации. «Настал момент для дипломатии, чтобы дать Сирии демократию и плюрализм после семи лет страшного конфликта», – сказал Джентилони.

          Реакция Евросоюза в целом оказалась куда более спокойной. Как отметила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, обстрел был произведен с целью «предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа». Она сообщила о готовности Брюсселя рассмотреть новые санкции против Дамаска из-за применения химоружия.

          С однозначной поддержкой ударов выступили в НАТО, чей генсек Йенс Столтенберг увидел сокращение возможностей сирийского режима осуществлять дальнейшие химические атаки.

          Президенту Сербии Александру Вучичу удары по Сирии напомнили о бомбардировках Югославии. Президент увидел в нынешней ситуации ту, что сложилась перед Первой мировой войной. Неожиданно повел себя Израиль, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху вопросе запретил министрам комментировать события в Сирии.

          В Иране произошедшему дали однозначные формулировки. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал удары поддержкой боевиков из террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*). «США сыграли основную роль в создании ИГ, они вступили (в борьбу), когда ИГ была окружена, чтобы спасти их», – написал он на своей странице в Twitter.

          Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что на этот раз поддержка действий коалиции была не такой сплоченной, как в прежние годы. Он связывает это с тем, что и для самой коалиции было очевидным отсутствие химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума. «Эта версия является от начала до конца инспирированной и организованной при непосредственном участии членов западной коалиции. Соответствующие документальные данные, которые сейчас соберут эксперты по химоружию, будут свидетельствовать против этой коалиции», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

          Между тем обстрел вновь подтвердил, что любая страна может оказаться в немилости США и их союзников под надуманным предлогом. «Это еще одно не приятное, но нужное напоминание о том, что могут делать западные страны. Любая страна может оказаться под таким ударом под совершенно придуманным, не имеющим никакого отношения к реальности предлогом. Но ограниченность этого удара свидетельствует о том, что сами эти страны идут на поводу своих собственных предыдущих заявлений и пытаются получить очки в глазах агрессивной части своего электората и политических элит», – подытожил Григорьев.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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