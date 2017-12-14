Путин знает тайну главного оружия Трампа

Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов.

Президент США, накануне написавший о том, что России нужно приготовиться к удару по Сирии американскими ракетами, с утра в четверг отыграл назад:

«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ*. Где наше «Спасибо, Америка»?

Шаг назад, который сделал Дональд Трамп в сирийском кризисе, вызвал вздох облегчения у испуганных и тех, кто делал вид, что испугался. Но призывы «отобрать у Трампа смартфон, чтобы он не мог писать в Твиттер» неразумны – нужно понимать, что американский президент и так лишен большинства обычных для его предшественников возможностей.

Он находится в осаде – и его Твиттер является едва ли не главным его оружием защиты и нападения, его СМИ. Воюет при этом Трамп не с Путиным – а с американской элитой, с ее телеканалами и газетами. Путин же, напротив, является тем, с кем он не только хочет договариваться, но и с кем он хочет сравняться.

Да, Трамп хочет, чтобы его считали таким же крутым, как Путина, то есть для президента США важно иметь в мировом общественном мнении ту же репутацию, что сложилась (причем в немалой степени благодаря демонизации со стороны западной прессы) у Владимира Путина.

В результате смешения всех этих мотиваций мы имеем то, что имеем – турбулентную мировую обстановку. На которую правильнее всего реагирует человек, который действительно в чем-то является кумиром для Трампа, – Владимир Путин. В среду, когда многие так называемые специалисты по США на полном серьезе обсуждали «сумасшествие Трампа» и «высокую вероятность удара по российским войскам в Сирии», президент Путин молчал.

Потому что верховный главнокомандующий прекрасно понимает, что движет Трампом

– не случайно едва ли не первыми словами, сказанными Путиным в начале их первой встречи с Трампом, стал шутливый вопрос – «это они тебя обижают?». В этом момент президент России показал пальцем на выкрикивавших вопросы Трампу американских журналистов – тем самым Путин хотел показать своему новому знакомому, что он понимает, в каких тяжелых условиях тому приходится работать.

И этот эпизод имел место в начале июля прошлого года в Гамбурге – когда Трамп был президентом менее полугода. Сейчас, девять месяцев спустя, Трамп отбыл уже почти треть всего своего президентского срока – и всё это время по нему продолжают бить из всех орудий. Не из России и Китая – из собственной страны. Глобалистски настроенная часть американской элиты, то, что называют «вашингтонским болотом», контролирующая большую часть американских медиа, ставит своей целью не дать Трампу стать полноценным президентом, заблокировать любые его действия что внутри страны, что на мировой арене – ставя под сомнение его легитимность через совершенно надуманные и беспочвенные обвинения в «русских связях».

В результате уже почти полтора года Трамп каждый день слышит только одну главную новость – какой он придурок и как он не умеет управлять Америкой. В борьбе с почти тотальной кампанией по дискредитации собственной персоны у Трампа есть один надежный союзник – его канал в Твиттере. Это его СМИ, его рупор – то, что выражает его взгляды на происходящее. Пятьдесят миллионов подписчиков читают его напрямую, а миллиарды жителей Земли узнают про его позицию через американские и мировые медиа, которые не могут не цитировать президента США.

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Для каких целей Трамп в первую очередь использует свой Твиттер? Для разоблачения той антитрамповской кампании, которую ведут против него. Нужно понимать, что в США все время президентства Трампа темой номер один для американских медиа остается расследование его «русских связей» и всевозможные сопутствующие этому темы.

Последние недели обсуждают, например, бывшую порнозвезду, у которой в свое время была связь с Трампом – как это может дискредитировать действующего президента и, самое главное, почему это должно волновать 300 миллионов американцев, никто не объясняет. Американскую аудиторию насильно погружают в подобные темы – как с целью очернить Трампа, так и для того, чтобы отвлечь ее внимание от обсуждения тех вопросов, которые предлагал решать Трамп: миграционной реформы, реформы здравоохранения и прочего.

В ответ Трамп может только взрывать ситуацию, переводя внимание на различные внешнеполитические проблемы – будь то корейский кризис, который он тянул более года, или отношения с Россией, которые надо улучшить. Да, ведь всё время после вступления в должность (и полтора года до этого) Трамп упорно призывал улучшить отношения двух стран, «поладить с Путиным». И когда ему мешали это сделать – в том числе и через раздувание дела о «русском вмешательстве» – он прямо и честно писал о том, что ему не дают изменить отношения двух держав.

Почему же Трамп изменил свою риторику в последние дни? Почему он, месяц назад заявивший о намерении вывести американских военных из Сирии и договорившийся с Путиным о подготовке к их первому полноценному саммиту, потом вдруг пошел на масштабную высылку наших дипломатов из-за «дела Скрипаля», затем обвинил Путина в поддержке «зверя Асада» и пригрозил ракетным ударом по Сирии? Что случилось?

Трамп просто очень хочет быстрее избавиться от расследования русского следа комиссией Мюллера – и ради этого он готов приносить ритуальные жертвы на алтарь русофобии, то есть демонстрировать свою крутость в деле борьбы с российской угрозой. Это нужно для того, чтобы вынудить его противников завершить работу следствия, ищущего несуществующий «русский след» – то, что его нет, все знают, но вокруг его поисков уже накручена такая истерика, что просто так закрыть тему не удастся. А пока работает комиссия Мюллера, Трамп не может стать полноценным президентом.

В этот понедельник следователи нанесли по Трампу новый удар – устроив обыски у его адвоката. Президента США провоцируют на ответные действия – например на то, чтобы он уволил прокурора Мюллера, после чего якобы можно будет обвинить Трампа в нарушении закона и начать процедуру импичмента. Это надуманный сценарий – но нужно понимать, что подобные рассуждения все равно влияют как на общественное мнение, так и на настроение вашингтонской администрации. Кадровые замены, которые в последнее время идут в Вашингтоне, также связаны со сложностью работы в осажденной крепости – мало кто способен и готов работать в «правительстве ограниченных возможностей», каковым сейчас по сути является администрация Трампа.

Поэтому, когда Трамп мечет громы и молнии в адрес «человека-ракеты Кима» или «животного Асада», когда он грозит ударом по КНДР или Сирии, нужно помнить, что на самом деле он воюет в первую очередь с американскими же «фейковыми СМИ». Ему нужно сменить повестку у них – которую, понятное дело, они формируют не от реальных событий, а от поставленных перед ними целей по блокированию и свержению Трампа. Трампа, который хотел изменить многое в США и в мире – и оказался заблокирован в Овальном кабинете. Его Твиттер – его главное оружие в борьбе за власть, которую ему вручил американский народ, но которой его лишило «вашингтонское болото».

Трамп, конечно, рассматривает возможность нанести удар по отдельным сирийским военным объектам – но только тем, где гарантированно не будет наших военных. Но к этому у него есть два главных препятствия – во-первых, ему нужно быть стопроцентно уверенным в том, что на атакуемых целях не будет российских советников, а во-вторых, быть уверенным в том, что его удар будет расценен в самих США как признак его силы и жесткой позиции в отношении России. И если первое препятствие еще можно преодолеть – контакты с российскими военными у американских сохраняются на самых разных уровнях – то вот вторая задача практически невыполнима.

Американские СМИ уже предупредили Трампа, что «имитационный удар», наподобие прошлогодней атаки на сирийскую авиабазу, не будет засчитан. Его назовут очередным «договорняком с Путиным» – и вместо плюсов для президента США будут одни минусы. А учитывая, что идти на реальное столкновение с русскими в Сирии Трамп и не собирался, выхода у него практически не осталось. «Отложив» удар, Трамп оставил себе возможность продолжить разыгрывать сирийскую карту – но не нанес ущерб своим отношениям с Путиным.

Владимир Путин, к встрече с которым готовится Трамп, правильно оценивает расстановку сил в стане нашего основного геополитического противника – и поэтому не будет ни заводить себе аккаунт в Твиттере, ни вступать в полемику с Трампом, когда тот пишет про «красивые ракеты». Реальная политика делается во время встреч двух президентов – а не в ходе информационной войны руководителя США с теми, кто ненавидит что хозяина Кремля, что обитателя Белого дома.