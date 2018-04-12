Белый дом озвучил позицию Трампа по отношениям России и США

Глава американского государства Дональд Трамп считает, что хорошие отношения США и России – «хорошо для всего мира», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп «по-прежнему в это верит», передает РИА «Новости».

Сандерс сказала, что у нее нет объявлений по поводу возможной встречи Трампа и президента России Владимира Путина.

Она признала, что отношения двух стран оказались на очень низком уровне. По словам Сандерс, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по якобы имевшему место «вмешательству» в выборы президента США также влияет на это.