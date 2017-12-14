США выразили готовность ударить по Сирии еще раз

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

Массовые недоработки с истребителем F-35 подмочили репутацию американского ВПК в миреФото: U.S. Air Force/Senior Airman Brett Clashman
Массовые недоработки или просто брак в новых истребителях F-35 заставили Пентагон прекратить закупки этой машины у корпорации Lockheed Martin. Теперь бригадам ее мастеров придется ездить по разным странам, которые тоже успели обзавестись этим чудом техники, и чинить его за свой счет. В чем причина столь неубедительного старта F-35 и когда закончатся его детские болячки? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько то». А факт остается - удар ракетами трех стран был нанесен и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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          США выразили готовность ударить по Сирии еще раз

             14 апреля 2018, 18:59
          Фото: Eduardo Munoz/Reuters

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          Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется: «курок взведен».

          «Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», – приводит РИА «Новости» сказала Хейли на заседании СБ ООН.

          «Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты», – заверила Никки Хейли.

          При этом она заявила, что Сирия якобы сама вынудила США и союзников на удар.

          «Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия», – сказала Хейли.

          По ее словам, удар по Сирии – это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. «Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам) спасибо», – уверена она.

          Переходя к России Никки Хейли увренно, в очередной раз обвинила Россию в искажении фактов о происходящем в Сирии.

          «Мы все видим, что российская дезинформационная кампания этим утром работает в полную силу. Но безуспешные попытки России увести внимание в сторону не изменит факты. Большой объем информации свидетельствует, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля», – считает она.

          Напомним, ранее на том же заседании постпред России при ООН Василий Небензя назвал «хулиганством» политику США и их союзников после нанесения ударов по Сирии.

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