США выразили готовность ударить по Сирии еще раз

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется: «курок взведен».

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», – приводит РИА «Новости» сказала Хейли на заседании СБ ООН.

«Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты», – заверила Никки Хейли.

При этом она заявила, что Сирия якобы сама вынудила США и союзников на удар.

«Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия», – сказала Хейли.

По ее словам, удар по Сирии – это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. «Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам) спасибо», – уверена она.

Переходя к России Никки Хейли увренно, в очередной раз обвинила Россию в искажении фактов о происходящем в Сирии.

«Мы все видим, что российская дезинформационная кампания этим утром работает в полную силу. Но безуспешные попытки России увести внимание в сторону не изменит факты. Большой объем информации свидетельствует, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля», – считает она.

Напомним, ранее на том же заседании постпред России при ООН Василий Небензя назвал «хулиганством» политику США и их союзников после нанесения ударов по Сирии.

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