Постпред России при ООН рассказал о хулиганстве США

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал хулиганством политику США и их союзников после нанесения ударов по Сирии.

«Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при ООН.

«Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН... вы не ведете никакой работы в Совете безопасности, вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета», – возмутился Небензя.

Кроме того он отметил, что участие в нанесении ударов Великобритании и Франции отражают их тягу к неоколониализму.

«В Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом ООН. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую конституцию. Вас все время тянет к колониализму», – заметил он.

В своем выступлении постпред подчеркнул, что США своими действиями в Сирии еще более усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, «несут страдания сирийскому народу, по сути потакают террористам».

Напомним, в ночь на субботу – 3.42 до 5.10 по московскому времени США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, якобы используются для производства химического оружия.

Было выпущено более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.