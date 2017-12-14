Москва заявила об обмане Пентагона

Удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада, заявил МИД России. Ранее Пентагон заявил, что США якобы не стремились с помощью атаки в ночь на субботу свергнуть сирийское правительство.

«Цель – объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции «Асад должен уйти» и идее «арабской весны», которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем», – заметила Захарова.

Захарова подчеркнула, что удар нанесли не только по Сирии, но и по системе международного права.

Ранее в субботу в Пентагоне заявили, что авиаудар США не означает смены политики Вашингтона в отношении Сирии и не является попыткой смены режима.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.

Однако это не помешало американскому президенту Дональду Трампу провозгласить атаку «идеально исполненной», а Пентагону – заявить, что все цели, намеченные при ударе в Сирии, якобы успешно поражены.