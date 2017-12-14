Трамп похвастался успехом атаки США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп похвастался успешным результатом военной операции в Сирии.

В своем Twitter президент США назвал удар по Сирии «идеально исполненным». «Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил», – добавил Трамп.

«Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!» – заключил американский президент.

Трамп добавил также, что очень гордится «великолепными» американскими вооруженными силами. По его словам, «скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов», американские ВС «станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране». «Ничто и никто не сравнится с нами!» – заключил американский лидер.

В США ранее в субботу раскритиковали решение Трампа об ударе по Сирии.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет. Все британские ракеты были сбиты сирийскими ПВО. США же применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.