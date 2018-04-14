Удар по Сирии назвали бессмысленным с военной точки зрения

С военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными, заявил директор Центра стратегической коньюнктуры Иван Коновалов.

Коновалов, слова которого приводит газета «Ведомости», отметил, что удар западных стран произошел по наиболее предсказуемому сценарию: США и союзники «заранее расставили себе флажки, чтобы не задеть российских военнослужащих».

«Был нанесен в общем-то бессмысленный с военной точки зрения удар – такой же, как год назад по сирийской авиабазе «Шайрат», – отметил Коновалов, добавив, что сейчас «ситуация развивается по наилучшему сценарию для всех сторон».

В свою очередь директор Центра анализа стратегий Руслан Пухов отметил, что «с военной точки зрения удар США и их союзников похож на договорной матч – они ударили ограниченно, российские силы не задеты, и ситуации на земле, где Асад побеждает, их удар не поможет».

С внешнеполитической точки зрения, продолжил Пухов, Трамп еще раз показал, что он непредсказуем. Третий аспект, по словам эксперта, касается России. «Россия будет искать ответ на этот удар, который, скорее всего, будет заключаться в наращивании военной помощи Асаду, в том числе для противодействия проамериканским отрядам сирийской оппозиции», – предположил он.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что нынешний удар был похож на прошлогоднюю атаку по Сирии, хотя при этом было задействовано примерно вдвое больше средств поражения и целей было несколько.

«С учетом того, что результаты удара явно меньше того, что ожидалось, возможно нанесение и повторного удара», – не исключает эксперт.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО. В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.