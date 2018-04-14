Удар по Сирии назвали бессмысленным с военной точки зрения

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Сирийские ПВО дали фантастический отпор США

Ключевым в отражении ракетной атаки стало использование комплексов Бук-М2Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
Сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции во главе с США. Такой результат без преувеличения можно назвать фантастическим. Официально перечисленные средства ПВО хоть и обладают высокими характеристиками, но их потенциал не столь широк. За счет чего сирийским ракетчикам удалось показать такой внушительный результат? И какова роль России в этом успехе? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
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          Удар по Сирии назвали бессмысленным с военной точки зрения

          14 апреля 2018, 14:41

          Текст: Ольга Никитина

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          С военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными, заявил директор Центра стратегической коньюнктуры Иван Коновалов.

          Коновалов, слова которого приводит газета «Ведомости», отметил, что удар западных стран произошел по наиболее предсказуемому сценарию: США и союзники «заранее расставили себе флажки, чтобы не задеть российских военнослужащих».

          «Был нанесен в общем-то бессмысленный с военной точки зрения удар – такой же, как год назад по сирийской авиабазе «Шайрат», – отметил Коновалов, добавив, что сейчас «ситуация развивается по наилучшему сценарию для всех сторон».

          В свою очередь директор Центра анализа стратегий Руслан Пухов отметил, что «с военной точки зрения удар США и их союзников похож на договорной матч – они ударили ограниченно, российские силы не задеты, и ситуации на земле, где Асад побеждает, их удар не поможет».

          С внешнеполитической точки зрения, продолжил Пухов, Трамп еще раз показал, что он непредсказуем. Третий аспект, по словам эксперта, касается России. «Россия будет искать ответ на этот удар, который, скорее всего, будет заключаться в наращивании военной помощи Асаду, в том числе для противодействия проамериканским отрядам сирийской оппозиции», – предположил он.

          Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что нынешний удар был похож на прошлогоднюю атаку по Сирии, хотя при этом было задействовано примерно вдвое больше средств поражения и целей было несколько.

          «С учетом того, что результаты удара явно меньше того, что ожидалось, возможно нанесение и повторного удара», – не исключает эксперт.

          В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО. В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

          Главной мишенью атаки стали гражданские и военные объекты страны, где якобы создают химическое оружие


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