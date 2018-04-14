Пентагон заявил о поражении всех целей при атаке в Сирии

Все цели, намеченные при ударе в Сирии, успешно поражены, заявило министерство обороны США.

В Пентагоне заверили, что авиаудар США не означает смены политики Вашингтона в отношении Сирии и не является попыткой смены режима. В ведомстве заверили, что цели США в Сирии не изменились, они заключаются в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, сколько ракет были перехвачены сирийскими ПВО на каждой из атакованных целей: аэродром Дювали – 4 из 4, аэродром Думейр – 12 из 12, аэродром Блей – 18 из 18, аэродром Шайрат – 12 из 12, аэродром Меззе (неиспользуемый) – 5 из 9, аэродром Хомс – 13 из 16 (сильных разрушений нет), населенные пункты Барса и Джерамани – 7 из 30.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. При этом все британские ракеты были сбиты. В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб. Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными.

Однако все это не помешало американскому президенту Дональду Трампу провозгласить атаку успешной, удар по Сирии он назвал «идеально исполненным».