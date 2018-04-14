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14 апреля, суббота | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон заявил о поражении всех целей при атаке в Сирии
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»
Сирийские ПВО дали фантастический отпор США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если против Сирии работают качественные режиссеры, то новую «химическую атаку» мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Если не дни, то недели. Как только подойдёт поближе авианосная группа. Быть может – под заседание Совбеза. Подробности...
Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»
Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
Выборы президента России онлайн
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Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
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