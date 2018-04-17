В Восточной Гуте найдена лаборатория боевиков для создания химоружия

Российские военные в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что в сирийском городе Думе провинции Восточная Гута обнаружена лаборатория, используемая для производства химоружия.

«В ходе осмотра города Думы была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов», – сказал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов, передает «Интерфакс».

По его словам, при осмотре объектов специалистами войск РХБЗ были обнаружены химические вещества, контролируемые Конвенцией о запрещении химического оружия. Среди этих веществ имеются тиодигликоль и диэтаноламин, нужные для получения сернистого и азотистого иприта.

«Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», – добавил Родионов.

На прошлой неделе стало известно о том, что сирийская армия обнаружила в Восточной Гуте, на территории освобожденного поселения Афрантис, химическую лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.