В Восточной Гуте обнаружена лаборатория боевиков по производству химоружия

Сирийская армия обнаружила в Восточной Гуте, на территории освобожденного поселения Афрантис, химическую лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ, сообщил военной источник.

Он рассказал, что в найденной лаборатории находится различное оборудование, необходимое для создания и смешивания порошков в целях производства запрещенного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства, согласно которым так называемая «химическая атака» в сирийской Думе была инсценирована с участием иностранных спецслужб.

После этого официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков обвинил Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии.

Между тем, в США не поверили в причастность Британии к инсценировке «химатаки» в Сирии. Британия назвала заявления Минобороны о причастности к химатаке в Сирии «дикими».