Британия назвала «дикими» заявления Минобороны о ее причастности к химатаке в Сирии

В МИД Британии назвали дикими «обвинения» со стороны Минобороны России в организации Лондоном «химатаки» в Сирии.

В министерстве считают, что заявления Минобороны об участии Лондона в провокации в Восточной Гуте является попыткой возложить вину на любого, кроме главы САР Башара Асада, передает РИА «Новости».

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала «гротеском и наглой ложью» заявление Минобороны.



«Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды», – сказала Пирс.

По ее словам, Британия «не вовлечена и никогда не будет вовлечена в применение химического оружия».

Ранее в пятницу Минобороны России обвинило Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии. Министерство заявило, что располагает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума осуществили спланированную провокацию с химическим оружием.