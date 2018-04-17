Российский генерал сравнил видео «химатак» в Думе и Хан-Шейхуне

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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          Российский генерал сравнил видео «химатак» в Думе и Хан-Шейхуне

          17 апреля 2018, 07:31

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Видео так называемой химатаки в сирийском городе Дума схоже с роликами, снятыми в сирийском же Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Игорь Кириллов.

          «Все кадры из Восточной Гуты имеют признаки постановочной съемки. Расследование показало, что тела детей перемещали по различным квартирам во время съемки, а также тасовали внутри одного медцентра. Сцены съемок один в один напоминают съемки в Хан-Шейхуне», – передает ТАСС слова Кириллова.

          В числе сходств начальник войск РХБЗ назвал и отсутствие необходимых для работы с химвеществами средств защиты на тех, кто производил съемку.

          «Есть кадры, когда репортер ведет съемку, стоя на краю этой воронки. Из средств защиты у него только марлевая повязка», – вспомнил Кириллов события прошлогодней давности.

          Кириллов также раскритиковал попытки членов организации «Белые каски» обливать водой предположительно пострадавших от химатаки.

          «Неорганические вещества очень трудно поддаются дегазации простыми водными растворами, зато очень хорошо и эффектно выглядят на съемках», –сказал он.

          Кириллов рассказал о разговоре с двумя работниками медицинского центра в Думе, которые «узнали себя на этих съемках и были очень удивлены происходящему».

          Он заявил также, что среди детей, которых на видео якобы пытаются спасти от последствий воздействия отравляющих веществ, запечатлен ребенок одного из технических работников этого госпиталя.

          «Он (ребенок) даже на улицу не выходил», – подчеркнул генерал.


          «Особенно цинично выглядели заявления о том, что русские там все подчистили.

          Это было откровенно невозможно, потому что нас сопровождали боевики (контролирующие данную территорию – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

          «Самое интересное, что в Думе три медицинских учреждения, одно из которых детское. Только в одном нам представили человека, который постоянно кашлял. Он рассказал, что отравился зарином и хлором», – сказал Кириллов.

          Российские эксперты поинтересовались у пострадавшего, как он узнал о характере отравления.

          «Он сказал, что сильно пахло зарином. Сам я по профессии химик и знаю, что зарин можно понюхать только один раз», – рассказал генерал.

          Кириллов напомнил, что именно события в Хан-Шейхуне, когда Запад обвинил сирийские власти в применении химоружия против оппозиции, стали причиной нанесения ракетного удара по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс спустя три дня.

          «И участники этих событий были практически те же самые: «Белые каски», «Сирийско-американское медицинское общество», США. Сейчас к ним присоединились Великобритания и Франция», – сказал начальник войск РХБЗ.

          «Как показывает практика, информация о применении химоружия появляется на фоне успехов правительственных войск», – отметил Кириллов.

          Он добавил, что в ночь с 7 на 8 апреля из Думы было выведено «большое количество боевиков и членов их семей, включая их руководство».

          Напомним, накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва обвиняет британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийской Думе, которая была совершена при возможном участии США. Он добавил, что на следующую встречу ОЗХО по Сирии Россия привезет тех, кто участвовал в подготовке там провокации.


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