Российский генерал сравнил видео «химатак» в Думе и Хан-Шейхуне

Видео так называемой химатаки в сирийском городе Дума схоже с роликами, снятыми в сирийском же Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Игорь Кириллов.

«Все кадры из Восточной Гуты имеют признаки постановочной съемки. Расследование показало, что тела детей перемещали по различным квартирам во время съемки, а также тасовали внутри одного медцентра. Сцены съемок один в один напоминают съемки в Хан-Шейхуне», – передает ТАСС слова Кириллова.

В числе сходств начальник войск РХБЗ назвал и отсутствие необходимых для работы с химвеществами средств защиты на тех, кто производил съемку.

«Есть кадры, когда репортер ведет съемку, стоя на краю этой воронки. Из средств защиты у него только марлевая повязка», – вспомнил Кириллов события прошлогодней давности.



Кириллов также раскритиковал попытки членов организации «Белые каски» обливать водой предположительно пострадавших от химатаки.

«Неорганические вещества очень трудно поддаются дегазации простыми водными растворами, зато очень хорошо и эффектно выглядят на съемках», –сказал он.



Кириллов рассказал о разговоре с двумя работниками медицинского центра в Думе, которые «узнали себя на этих съемках и были очень удивлены происходящему».

Он заявил также, что среди детей, которых на видео якобы пытаются спасти от последствий воздействия отравляющих веществ, запечатлен ребенок одного из технических работников этого госпиталя.

«Он (ребенок) даже на улицу не выходил», – подчеркнул генерал.



«Особенно цинично выглядели заявления о том, что русские там все подчистили.

Это было откровенно невозможно, потому что нас сопровождали боевики (контролирующие данную территорию – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.



«Самое интересное, что в Думе три медицинских учреждения, одно из которых детское. Только в одном нам представили человека, который постоянно кашлял. Он рассказал, что отравился зарином и хлором», – сказал Кириллов.



Российские эксперты поинтересовались у пострадавшего, как он узнал о характере отравления.

«Он сказал, что сильно пахло зарином. Сам я по профессии химик и знаю, что зарин можно понюхать только один раз», – рассказал генерал.



Кириллов напомнил, что именно события в Хан-Шейхуне, когда Запад обвинил сирийские власти в применении химоружия против оппозиции, стали причиной нанесения ракетного удара по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс спустя три дня.

«И участники этих событий были практически те же самые: «Белые каски», «Сирийско-американское медицинское общество», США. Сейчас к ним присоединились Великобритания и Франция», – сказал начальник войск РХБЗ.

«Как показывает практика, информация о применении химоружия появляется на фоне успехов правительственных войск», – отметил Кириллов.

Он добавил, что в ночь с 7 на 8 апреля из Думы было выведено «большое количество боевиков и членов их семей, включая их руководство».

Напомним, накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва обвиняет британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийской Думе, которая была совершена при возможном участии США. Он добавил, что на следующую встречу ОЗХО по Сирии Россия привезет тех, кто участвовал в подготовке там провокации.