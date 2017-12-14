Американский телеканал рассказал правду о «химатаке» в Сирии

Журналисты американского телеканала One America News не нашли в сирийской Думе признаков химатаки, сообщает OAN.

Пирсон Шарп, работающий на OAN, рассказал, что вместе с другими журналистами посетил город в сопровождении представителей сирийских властей. Сотрудники СМИ смогли осмотреть место «химатаки», побеседовать с местными жителями, а также посетили больницу, куда якобы доставили «пострадавших» в результате инцидента.

«Мы просто подходили к случайным людям. Никто сам к нам не подходил», – приводит его слова ТАСС.

Он рассказал, что опрошено более 40 человек, никто из них не имел понятия о химатаке, хотя многие должны были находиться поблизости от того места, где она якобы произошла. Жители заявили, что химатаку «сфабриковали» боевики, которые хотели «добиться удара западных государств по сирийской армии».

«Такую историю рассказали многие люди», – отметил журналист.

Не нашлось следов химатаки на площади, где она якобы была, а медперсонал рассказал, что в больницу ворвались какие-то люди, которые «кричали, что была химическая атака».

«Они принесли с собой якобы пострадавших и начали поливать их водой из шланга, врачи разнервничались, схватили шланги и стали помогать», – говорится в сообщении.

Ворвавшиеся в больницу люди вели запись на камеру.

«Когда они омыли всех водой, то собрали свои вещи и ушли», – сказано в сообщении.

Главврач также опроверг присутствие в больнице пострадавших от химатаки.

При этом местные жители заявили, что «любят Башара Асада, они считают его великим человеком», а про «умеренных мятежников» сказали, что таких не существует.

«А те, под властью кого они находились, морили их голодом», – рассказал Шарп.

По его словам, опрошенные сообщили, что боевики, удерживавшие город под контролем, забирали себе все медикаменты и продукты, а также убивали недовольных.

OAN базируется в Сан-Диего (Калифорния). Он ориентирован на консервативную аудиторию.

Напомним, Франция, Великобритания и США осуществили в ночь на субботуракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. По Сирии выпустили 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.