В Би-би-си открестились от заявлений о постановке химатаки в Сирии

Заявление редактора Би-би-си Риама Далати об инсценировке инцидента с химическим оружием в сирийской Думе является его личным мнением, заявили в британской телерадиовещательной организации.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было», – заявили ТАСС в вещательной корпорации.

В среду работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хочет услышать официальную позицию Би-би-си по этому поводу.

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин, комментируя признание, заявил газете ВЗГЛЯД, что «с технической точки зрения продюсер Би-би-си ничего нового не сказал, потому что в отчете ОЗХО еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было».