В Минобороны оценили откровения продюсера Би-би-си о постановочной «химатаке» в Сирии

Многие американские и европейские политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после признания продюсера Би-би-си Риама Далати в том, что сцены в госпитале сирийской Думы были постановочными, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков признался, что в российском военном ведомстве не удивлены появлением обескураживающих для Запада выводов продюсера британского телеканала. «Многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Минобороны подчеркнул, что именно из-за этих постановочных кадров Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила прокурорские функции, которые позволяют Западу наносить ракетные удары против любого государства.

Конашенков добавил, что, учитывая масштаб последствий и число замешанных западных политиков и спецслужб, Далати остается пожелать избежать преследования и особенно провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался.

Напомним, работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.