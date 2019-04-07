Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Выход Великобритании из состава Европейского союза, а также возможный выход России из Совета Европы могут стать для Европы настоящим потрясением, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Ягланд подчеркнул, что возможный выход России и СЕ «будет настолько же серьезным событием, как и Brexit». Он выразил опасения тем, что риск так называемого Рукзита «навис над организацией».

Ягланд указал, что важной вехой будут выборы нового генсека СЕ в июне. «Если они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод, что тут (в СЕ – прим. ВЗГЛЯД) им делать нечего», – сказал он.

По словам нынешнего генерального секретаря Совета Европы, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Нужно, само собой, выдвинуть определенные требования к российской стороне. Так что мы занимаемся активной дипломатией, чтобы решить этот вопрос вовремя», – добавил он.

Ранее Ягланд говорил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призывал Россию заплатить взнос в бюджет международной организации, в которой ее ограничили в правах.

Напомним, Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту идею.