Генсек СЕ призвал Россию заплатить взнос

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на Конгрессе местных и региональных властей СЕ (КМРВСЕ) заявил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призвал Россию заплатить взнос в бюджет.

«В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что пока решение принято не было, однако нужно быть готовыми к возможному неблагоприятному развитию сценария. В таком случае, добавил Ягланд, Совету Европы нужно будет пересмотреть свой бюджет.

В феврале в МИД заявили, что без представителей Москвы работа СЕ потеряет смысл.

Напомним, Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту идею.