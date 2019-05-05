Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Взгляд
5 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
Разделы

Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
Перейти а раздел…

Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета проявил «запредельный профессионализм»
            Названы возможные причины аварии самолета в ШереметьевоСилы ДНР обратили украинских диверсантов в «позорное бегство»В Крыму рассказали, что заставило плакать членов делегации из СШАУлицы мегаполисов США становятся витриной социального распада
            Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолетаПоявилось видео избиения российской журналистки полицией во ФранцииНа Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS»Под Новгородом найдены «расстрельные ямы» с останками тысяч погибших
            МИД: США впервые в истории угрожают санкциями за выполнение решений СБ ООНПомпео потребовал от России уйти из ВенесуэлыНазвана неожиданная причина увольнения министра обороны БританииНужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

            Sukhoi Superjet 100


            Опубликовано видео посадки горящего самолета в Шереметьево

            день победы


            В Сети разгорелись споры из-за акции полицейских в форме НКВД

            «Россия снова стала Россией»


            В Германии заявили о превращении России в сверхдержаву

            Видео

            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

            через аукцион


            Легендарный советский завод выставлен на продажу за копейки

            вместо f-35


            Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

            «Дорогой Володя»


            Кикабидзе обратился к Зеленскому

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

            Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета Европы   5 мая 2019, 20:05
            Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» ненужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда?

            «Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации», – так сенатор Алексей Пушков оценил возможную реакцию ПАСЕ на – также пока лишь возможный – выход России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. «В ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения», – написал Пушков в воскресенье в своем твиттере.

            Поводом послужило заявление нашего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского: российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы. В том числе, постпред и упомянул возможный выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ. Уход России из Совета Европы, где она состояла с 1996 года, может стать реальностью уже в конце июня. С 2017 года Москва – в качестве ответа на дискриминацию наших представителей в ПАСЕ – не платит взносы. И, как напомнил действующий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, устав организации позволяет исключить страну, если та не платит взносы в течение двух лет. Этот срок, собственно и истекает в июне.

            Заметим, что тогда же, в июне, пройдет сессия ПАСЕ, на которой должны будут избрать нового генсека Совета Европы. Условием участия России в сессии, Москва называет восстановление прав российской делегации.

            Как известно, после воссоединения Крыма и России решением Совета Европы было ограничено участие наших делегатов в структурах СЕ. Российская делегация была лишена права голоса. Москва в ответ в 2017 году приостановила выплаты членских взносов в Парламентскую ассамблею, Госдума и Совфед приняли решение свою делегацию в Страсбург не направлять. Поддержав антироссийскую санкционную истерию, ПАСЕ очевидно «выстрелило себе в ногу» – учитывая, что наша страна наряду с Германией, Францией, Великобританией, Италией и Турцией являлась одним из основных плательщиков в общий кошелек Совета Европы (российский взнос – около 10%).

            То, что Россия в итоге может уйти из Совета Европы, не новость. В январе этого года замглавы МИД Александр Грушко сообщил: из-за упомянутой выше дискриминации Москва рассматривает «все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ».

            Но постпред в СЕ Солтановский, как известно, упомянул и выход России из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот документ, который наша страна ратифицировала в 1998 году, в частности, предусматривает, что страна-участница признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека (также известного как Страсбургский суд) и обязуется исполнять его решения. Так, известным следствием вступления России в СЕ и ратификации Конвенции стало введение моратория на смертную казнь.

            Возможный окончательный уход России из ПАСЕ вряд ли вызовет серьезные возражения. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, играть роль немых мальчиков для битья, да еще и раскошеливаться при этом, не имело никакого смысла, поэтому позиция депутатов и сенаторов – не платить за неучастие – выглядит вполне логичной. Иное дело, что вопросы возникают по поводу выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека.

            «Конвенция – это очень важный механизм. 

            Европейский суд по правам человека нередко становится той инстанцией, которая позволяет российским гражданам добиваться законности и справедливости.

            Известны и проблемы в нашем правосудии, поднимаются вопросы о применении пыток в пенитенциарной системе», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод.

            Напомним, что, судя по отчету ЕСПЧ за 2018 год, из России поступило рекордное число жалоб - 12,15 тысяч, вдвое больше, чем в 2015 году. Рассмотрения ожидали 11,75 тысяч исков россиян (20,9% общего числа), почти половина из них коммуницирована.

            Как сообщал «Интерфакс», в отчете Страсбургского суда отмечалось: рекордное число решений - более ста - вынесено о нарушении статьи Европейской конвенции о запрете пыток: в четырех решениях установлены факты применения властями пыток, в 99 – бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в 12 - неэффективное расследование таких случаев. Не менее 19 раз нарушалось право на жизнь: семь решений вынесено об ответственности властей в случаях лишения жизни, 12 - о неэффективном расследовании таких дел. В 99 делах было признано нарушение права на свободу и личную неприкосновенность.

            Но справедливости ради отметим, что в пересчете на 10 тысяч человек населения Россия находилась лишь на 31 месте по количеству жалоб среди 47 государств – членов Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметили в министерстве. На это обратили внимание в российском Минюсте, комментируя отчет Страсбургского суда: «Количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов ЕСПЧ, в отношении каждой из стран – участниц Совета Европы обусловлено, в том числе, численностью населения. Как известно, РФ занимает первое место среди европейских государств и значительно опережает их по этому параметру».

            Но, как бы то ни было, обращение в Страсбург зачастую оказывается последним шансом для россиянина обратить внимание на «неправедный суд». Большинство решений ЕСПЧ, признанных российским правосудием (с выплатой компенсаций жалобщикам или пересмотром дела), касалось нарушения права на справедливое разбирательство.

            В ряде случаев Страсбургский суд позволяет добиваться законности и справедливости для российских граждан, отметил Брод. Но, добавил он, «при всем при этом, ЕСПЧ нередко выступает в политизированном ключе – рассматривает вопросы тенденциозно и односторонне».

            «Я прекрасно понимаю, что нашим парламентариям очень сложно вести диалог на площадках Совета Европы, ПАСЕ, в связи с непрекращающимся давлением на нашу страну, – подчеркнул Брод. – Мы видим, что Запад не собирается отменять санкции, не утихает русофобия, не прекращается дискриминация российских журналистов, дипломатов, общественных деятелей – и, добавлю, не только россиян, но и соотечественников, которые ратуют за контакты Европы и России.

            Но я все же считаю: каким бы сложным ни будет этот диалог, его нужно продолжать, поскольку Россия не должна лишать себя площадки выступлений в Совете Европы».

            Возможно, что окончательный разрыв не состоится. Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Европы обязан вернуть России все деньги за те годы, когда страна не участвовала в работе Парламентской ассамблеи. Не исключено, что именно последний аргумент возымел действие. В Страсбурге признают, что Москве уже удалось ударить рублем (или евро) по бюджету ПАСЕ – дефицит финансирования из-за заморозки российского взноса оценили в 1,5 млн евро. Действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд, которого отнюдь нельзя отнести к «ястребам», заявлял о том, что Россию крайне важно сохранить в составе Совета Европы. «Порывать все контакты было бы несправедливым в отношении нас самих, – полагает Александр Брод. – Для России было бы больше пользы в том, чтобы оставаться на этих площадках».

            Показательно, что в середине апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса в отношениях Ассамблея призвала Россию сформировать делегацию. Более того, «зарубили» поправки, которые пыталась внести в текст делегация Украины: в частности, представители Киева требовали  убрать из текста предложение к России воссоздать делегацию в ПАСЕ.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............