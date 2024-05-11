Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Трамп заподозрил Байдена в намерении прекратить помощь Израилю
Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена намерен прекратить помощь Израилю
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден планирует полностью прекратить оказание помощи Израилю.
«Байден хочет немедленно прекратить всю помощь Израилю», – написал Трамп в пятницу в своем микроблоге, передает ТАСС.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль и пересматривает некоторые виды военной помощи в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена и Демократическую партию за их политику в отношении Израиля. Он утверждал, что демократы «ненавидят Израиль» и не поддерживают еврейское государство.