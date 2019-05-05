Постпред допустил выход России из Европейской конвенции по правам человека

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский отметил, что российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы, в том числе возможен выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», – передает его слова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека, если не удастся выйти на компромисс с Советом Европы.

Солтановский также подчеркнул, что российские представители должны иметь возможность на равных участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне этого года.

«Мы готовы работать с любым кандидатом, в случае его или ее избрания на пост генерального секретаря», – отметил постпред.

На пост генсека СЕ претендуют бельгиец Дидье Рейндерс и хорватка Мария Пейчинович-Бурич.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов. В итоге российская делегация была лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.