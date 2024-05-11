Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Стали известны имена погибших в результате падения автобуса в Мойку
В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли две женщины: Марина Ю. 1995 года рождения, уроженка Казахстана, и Елена Ш. 1982 года рождения, местная жительница.
Также погиб Андрей Р. 1968 года рождения, местный житель, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что в списке есть четвертый погибший – мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.
Срези пострадавших пять человек: Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., которому около 65 лет, проживающий в Санкт-Петербурге Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, каждой из которых на вид около 60 лет.
Напомним, что автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки, после чего упал в воду. По официальным данным, погибли три человека.
Возбуждены два уголовных дела: о нарушении требований безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса задержан.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, которые оказали помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса.