Стали известны имена погибших в результате падения автобуса в Мойку

Tекст: Денис Тельманов

Также погиб Андрей Р. 1968 года рождения, местный житель, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в списке есть четвертый погибший – мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.

Срези пострадавших пять человек: Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., которому около 65 лет, проживающий в Санкт-Петербурге Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, каждой из которых на вид около 60 лет.

Напомним, что автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки, после чего упал в воду. По официальным данным, погибли три человека.

Возбуждены два уголовных дела: о нарушении требований безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса задержан.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, которые оказали помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса.