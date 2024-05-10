Трех дагестанцев наградят за спасение пассажиров утонувшего автобуса

Трех дагестанцев представят к наградам за спасение пассажиров утонувшего автобуса

Tекст: Денис Тельманов

«Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление... Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку», – написал Меликов в своем Telegram-канале.



По его словам, Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус, в салоне которого находились 20 человек, при столкновении с автомобилем упал в реку Мойку.

«Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они перешли к действиям! Прыгнули в воду и начали спасать людей до самого прибытия специальных служб», – отметил глава Дагестана.

Он добавил, что помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также выразил благодарность молодым людям за их смелый поступок и пригласил их в Смольный.

По информации администрации Санкт-Петербурга, в автобусе, упавшем в реку Мойку в результате неудачного маневра, находились 15 пассажиров и водитель. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения города. По данным СК РФ, количество погибших в результате ДТП достигло семи человек.

Власти города создали комиссию для выяснения причин ДТП и оказания помощи пострадавшим, а также начали проверку компании-перевозчика, которой принадлежит автобус.