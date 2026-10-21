Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Группировка «Юг» уничтожила пункт управления БПЛА на краматорском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили группу украинских операторов беспилотников
Подразделения российской группировки войск «Юг» выявили и ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией противника на краматорском направлении, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка в ходе воздушной разведки обнаружили и поразили украинский центр управления БПЛА на краматорском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Координаты выявленного объекта были оперативно переданы расчетам дронов-камикадзе. В результате точечных ударов FPV-дронов пункт управления был уничтожен вместе с находившимся там личным составом и специальным оборудованием.
Кроме того, операторы разведывательных коптеров зафиксировали передвижение группы украинских военных из пяти человек, направлявшихся в укрытие. По этой цели отработал расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б», успешно ликвидировавший живую силу противника вместе с укрытием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье. В понедельник подразделения группировки «Юг» поразили 55 вражеских пунктов управления БПЛА. Ранее операторы дронов Южной группировки ликвидировали три пункта управления БПЛА.