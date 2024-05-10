Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Израиль нанес удары по военным объектам «Хезболла» в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов по югу Ливана, в результате которых были разрушены пять военных объектов шиитского движения «Хезболла» и один пусковой пост.
«Истребители ЦАХАЛ уничтожили пять военных сооружений «Хезболла», а также еще один военный пусковой пост «Хезболла», с которого велись пуски по северу Израиля», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что «Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии на севере страны. Удар пришелся по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил», а также казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.
Огонь велся из реактивных систем залпового огня.