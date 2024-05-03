По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
«Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии на севере страны
Отряды шиитской милиции «Хезболла» нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.
«Огонь по скоплению вражеских сил велся из реактивных систем залпового огня», – говорится в заявлении формирования, передает ТАСС.
«Хезболла» отмечает, что военная операция была проведена в поддержку «стойкости палестинского народа и его доблестного сопротивления».
Ранее были обстреляны казарма израильских войск в Зыбдине и укрепрайон Эс-Самака на высотах Кфар-Шуба. О последствиях этих атак не сообщается.