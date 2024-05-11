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Глава ЛНР завил об ударе по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS
Ракетный удар по нефтяной базе в Ровеньках был нанесен ВСУ американскими ракетами ATACMS, начиненными кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что количество погибших в ходе удара увеличилось до трех человек, еще восемь пострадавших находятся в больнице – шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения.
«Среди пострадавших есть подросток», – подчеркнул глава ЛНР.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.
Ранее Пасечник сообщал, что украинские войска использовали американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске. По его словам, Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».
В результате удара 8 мая, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.
Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления».